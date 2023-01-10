В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Несколько взрывов слышали жители Харькова вечером 10 января.
Первый взрыв прогремел в 22:53, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут последовал второй взрыв.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.
О пусках россиянами ракет сообщил и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 23:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов слышали жители Харькова вечером 10 января.".