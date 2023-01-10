В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Несколько взрывов слышали жители Харькова вечером 10 января.

Первый взрыв прогремел в 22:53, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут последовал второй взрыв.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

О пусках россиянами ракет сообщил и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.