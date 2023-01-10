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В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Происшествия 23:06   10.01.2023
Елена Нагорная
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Несколько взрывов слышали жители Харькова вечером 10 января.

Первый взрыв прогремел в 22:53, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут последовал второй взрыв.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

О пусках россиянами ракет сообщил и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 23:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов слышали жители Харькова вечером 10 января.".