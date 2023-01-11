Армія РФ влучила по складу з піротехнікою в Харкові – Синєгубов (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” у Київському районі Харкова.

“Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Численні відео наслідків “прильоту” у вигляді феєрверку над містом уже заполонили місцеві паблики.

При цьому російські пропагандисти намагаються розігнати фейки про влучення до складу БК.