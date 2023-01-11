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Армія РФ влучила по складу з піротехнікою в Харкові – Синєгубов (відео)

Події 00:02   11.01.2023
Оксана Горун
Армія РФ влучила по складу з піротехнікою в Харкові – Синєгубов (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” у Київському районі Харкова.

Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Численні відео наслідків “прильоту” у вигляді феєрверку над містом уже заполонили місцеві паблики.

При цьому російські пропагандисти намагаються розігнати фейки про влучення до складу БК.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 00:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” у Київському районі Харкова".