Армія РФ влучила по складу з піротехнікою в Харкові – Синєгубов (відео)
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” у Київському районі Харкова.
“Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС“, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Численні відео наслідків “прильоту” у вигляді феєрверку над містом уже заполонили місцеві паблики.
При цьому російські пропагандисти намагаються розігнати фейки про влучення до складу БК.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 00:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив “приліт” у Київському районі Харкова".