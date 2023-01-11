Армия РФ попала по складу с пиротехникой в Харькове — Синегубов (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил «прилет» по Киевскому району Харькова.

«Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий. Предварительно, без пострадавших. На месте работают специалисты ГСЧС», — написал Синегубов в telegram.

Многочисленные видео последствий «прилета» в виде фейерверка над городом уже заполонили местные паблики.

При этом российские пропагандисты пытаются разогнать фейки о попадании в склад БК.