Терехов сообщил о еще одном «прилете» в Харькове, кроме склада с пиротехникой

Мэр Харькова Игорь Терехов дополнил ранее озвученную начальником ХОВА информацию о последствиях вечернего обстрела города 10 января.

«Взрывы в Харькове в результате «прилетов» по Киевскому району. Предварительно – попадание в склад пиротехники. О пострадавших пока нет информации. Относительно разрушений – тоже будем знать позже. Еще один прилет тоже в Киевском районе. По предварительной информации – без пострадавших и разрушений», — написал Терехов в telegram.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что взрывы, которые слышат харьковчане, — это детонация пиротехники после попадания российской ракеты. Видео масштабного фейерверка облетело все паблики города.

Напомним, вечером в Харькове прогремели два взрыва. Первый — в 22:53, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут последовал второй взрыв. А затем — много мелких, которые оказались началом масштабного несанкционированного фейерверка над городом.