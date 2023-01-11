Терехов сообщил о еще одном «прилете» в Харькове, кроме склада с пиротехникой
Мэр Харькова Игорь Терехов дополнил ранее озвученную начальником ХОВА информацию о последствиях вечернего обстрела города 10 января.
«Взрывы в Харькове в результате «прилетов» по Киевскому району. Предварительно – попадание в склад пиротехники. О пострадавших пока нет информации. Относительно разрушений – тоже будем знать позже. Еще один прилет тоже в Киевском районе. По предварительной информации – без пострадавших и разрушений», — написал Терехов в telegram.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что взрывы, которые слышат харьковчане, — это детонация пиротехники после попадания российской ракеты. Видео масштабного фейерверка облетело все паблики города.
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Напомним, вечером в Харькове прогремели два взрыва. Первый — в 22:53, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут последовал второй взрыв. А затем — много мелких, которые оказались началом масштабного несанкционированного фейерверка над городом.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 00:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов дополнил ранее озвученную начальником ХОВА информацию о последствиях вечернего обстрела города 10 января".