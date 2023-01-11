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Пожар на площади 1000 квадратных метров: подробности удара по Харькову от ГСЧС

Происшествия 08:51   11.01.2023
Пожар на площади 1000 квадратных метров: подробности удара по Харькову от ГСЧС Фото: Дмитрий Гайдук

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате ракетного удара по Харькову случился масштабный пожар.

«Спасатели ликвидировали пожар в складском здании, вызванный вражескими обстрелами. 10 января около 23:00 враг нанес ракетные обстрелы по городу Харькову. Одна из ракет попала в одноэтажное складское здание, в результате чего произошел пожар на площади более 1000 кв. м. Пожар ликвидирован в 01:41. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС», — привели информацию спасатели.

Спасатели на месте обстрела Харькова 10 января
Фото: ГСЧС

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что «прилет» в Харькове пришелся по складу пиротехники. Из-за чего ночью над городом можно было видеть масштабный фейерверк. Уже опубликованы фото и видео последствий этого ракетного удара.

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 08:51;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате ракетного удара по Харькову случился масштабный пожар".