Ночной «прилет» по складу фейерверков в Харькове: опубликованы фото и видео

Пресс-секретарь патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук опубликовал фото последствий попадания российских снарядов по складу с пиротехникой в Харькове.

Два взрыва прогремели в Харькове 10 января около 23:00. Затем раздалась длинная серия мелких разрывов. Как оказалось взрывался склад с пиротехникой.

Яркие фото с места ЧП выложил представитель Патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук.