Ночной «прилет» по складу фейерверков в Харькове: опубликованы фото и видео
Фото: Дмитрий Гайдук
Пресс-секретарь патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук опубликовал фото последствий попадания российских снарядов по складу с пиротехникой в Харькове.
Два взрыва прогремели в Харькове 10 января около 23:00. Затем раздалась длинная серия мелких разрывов. Как оказалось взрывался склад с пиротехникой.
Яркие фото с места ЧП выложил представитель Патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук опубликовал фото последствий попадания российских снарядов по складу с пиротехникой в Харькове".