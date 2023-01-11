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Ночной «прилет» по складу фейерверков в Харькове: опубликованы фото и видео

Происшествия 07:59   11.01.2023
Оксана Горун
Ночной «прилет» по складу фейерверков в Харькове: опубликованы фото и видео Фото: Дмитрий Гайдук

Пресс-секретарь патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук опубликовал фото последствий попадания российских снарядов по складу с пиротехникой в Харькове.

Два взрыва прогремели в Харькове 10 января около 23:00. Затем раздалась длинная серия мелких разрывов. Как оказалось взрывался склад с пиротехникой.

Яркие фото с места ЧП выложил представитель Патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук.

Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 2
Фото: Дмитрий Гайдук
Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 3
Фото: Дмитрий Гайдук
Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 4
Фото: Дмитрий Гайдук
Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 5
Фото: Дмитрий Гайдук
Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 6
Фото: Дмитрий Гайдук
Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 7
Фото: Дмитрий Гайдук
Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 8
Фото: Дмитрий Гайдук
Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 9
Фото: Дмитрий Гайдук
Прилет по складу пиротехники в Харькове 10 января 10
Фото: Дмитрий Гайдук
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 07:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук опубликовал фото последствий попадания российских снарядов по складу с пиротехникой в Харькове".