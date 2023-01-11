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Нічний “приліт” по складу феєрверків у Харкові: опубліковані фото та відео

Події 07:59   11.01.2023
Оксана Горун
Нічний “приліт” по складу феєрверків у Харкові: опубліковані фото та відео Фото: Дмитро Гайдук

Прессекретар патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук опублікував фото наслідків влучання російських снарядів по складу з піротехнікою в Харкові.

Два вибухи пролунали в Харкові 10 січня близько 23:00. Потім розпочалася довга серія дрібних розривів. Як виявилося, вибухав склад з піротехнікою .

Яскраві фото з місця НП виклав представник Патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук.

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 2

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 3

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 4

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 5

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 6

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 7

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 8

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 9

Приліт за складом піротехніки у Харкові 10 січня 10

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 07:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук опублікував фото наслідків влучання російських снарядів по складу з піротехнікою в Харкові".