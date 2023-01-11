Нічний “приліт” по складу феєрверків у Харкові: опубліковані фото та відео
Фото: Дмитро Гайдук
Прессекретар патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук опублікував фото наслідків влучання російських снарядів по складу з піротехнікою в Харкові.
Два вибухи пролунали в Харкові 10 січня близько 23:00. Потім розпочалася довга серія дрібних розривів. Як виявилося, вибухав склад з піротехнікою .
Яскраві фото з місця НП виклав представник Патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 07:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук опублікував фото наслідків влучання російських снарядів по складу з піротехнікою в Харкові".