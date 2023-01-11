Нічний “приліт” по складу феєрверків у Харкові: опубліковані фото та відео

Прессекретар патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук опублікував фото наслідків влучання російських снарядів по складу з піротехнікою в Харкові.

Два вибухи пролунали в Харкові 10 січня близько 23:00. Потім розпочалася довга серія дрібних розривів. Як виявилося, вибухав склад з піротехнікою .

Яскраві фото з місця НП виклав представник Патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук.