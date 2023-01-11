Ніби День перемоги святкували – директор складу піротехніки в Харкові (сюжет)

Поки пропагандисти розганяють інформацію, що ввечері 10 січня знищили у Київському районі Харкова склад боєприпасів, директор піротехнічного підприємства, по якому окупанти вдарили насправді, підраховує збитки. Що він розповів журналістам і що кажуть правоохоронці – знає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Увечері 10 січня в Харкові пролунало кілька вибухів.

Володимир, виконавчий директор приватного підприємства

Вночі був вибух. Після вибуху ще менший вибух і почули, що заграва. Підійшли і почало горіти.

Перший вибух прогримів о 22:53, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин пролунав другий вибух.

Людмила, мешканка Харкова

Начебто “Гради” пішли, тож він пішов дивитися. На ракети ми не ходимо. За цілий рік ми вже нічому не дивуємось.

За даними правоохоронців, російська армія із реактивної системи залпового вогню “Смерч” влучила у склад піротехніки.

Олена Баранник, речниця ГУ Національної поліції України в Харківській області

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав і це щастя. Тому що ви знаєте, що майже щодня у нас є постраждалі, зокрема й в області. Поліція відпрацювала на місці, зібрано речові докази. Відкрито кримінальне провадження. Це «порушення законів та звичаїв війни».

У російських ЗМІ вже заявили, що знищили склад боєприпасів у Харкові.

Олена Баранник, речниця ГУ Національної поліції України у Харківській області

Як ви бачите, тут немає жодних складів. Ані вибухової продукції, ані якоїсь військової техніки. Тут абсолютно цивільне підприємство.

Володимир, виконавчий директор приватного підприємства

Складу немає, повністю немає складу. І, бачите, стекла вилетіли, там по офісу стекла вилетіли. Літали тут і шлакоблоки, все. Даху немає. Красиво було, наче День перемоги святкували.