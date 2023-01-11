Будто День победы праздновали — директор склада пиротехники в Харькове (сюжет)

Пока пропагандисты разгоняют информацию, что вечером 10 января уничтожили в Киевском районе Харькова склад боеприпасов, директор пиротехнического предприятия, по которому оккупанты ударили на самом деле, подсчитывает убытки. Что он рассказал журналистам и что говорят правоохранители — знает корреспондент МГ «Объектив».

Вечером 10 января в Харькове прогремело несколько взрывов.

Владимир, исполнительный директор частного предприятия

Ночью был хлопок. После хлопка еще меньший хлопок и услышали, что зарево. Подошли и начало гореть.

Первый взрыв прогремел в 22:53, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Через несколько минут раздался второй взрыв.

Людмила, жительница Харькова

Как будто «Грады» пошли, поэтому он пошел смотреть. На ракеты мы не ходим. За целый год мы уже ничему не удивляемся.

По данным правоохранителей, российская армия из реактивной системы залпового огня «Смерч» попала в склад пиротехники.

Елена Баранник, пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области

По предварительной информации, никто не пострадал и это счастье. Потому что вы знаете, что почти каждый день у нас есть пострадавшие, в том числе и в области. Полиция отработала на месте, собраны вещественные доказательства. Открыто уголовное производство. Это «нарушение законов и обычаев войны».

В российских СМИ уже заявили, что уничтожили склад боеприпасов в Харькове.

Елена Баранник, пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области

Как вы видите, здесь нет никаких складов. Ни взрывчатой продукции, ни какой-то военной техники. Здесь абсолютно гражданское предприятие.

Владимир, исполнительный директор частного предприятия

Склада нет, полностью нет склада. И, видите, стекла вылетели, там по офису стекла вылетели. Летали здесь и шлакоблоки, все. Крыши нет. Красиво было, как будто День победы праздновали.