По Харькову прилетел «Смерч»: Синегубов показал фото последствий
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по складу пиротехники в Харькове, по предварительным данным, ударили не ракетами, а из РСЗО «Смерч».
«Вчера около 23:00 российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО «Смерч». В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
По данным ГСЧС, пожар на месте «прилета» охватил площадь около 1000 квадратных метров. А масштабный фейерверк, который случился из-за детонации пиротехники, видели практически во всех районах Харькова.
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Также глава ХОВА сообщил об обстрелах населенных пунктов Харьковщины. По его данным, в течение суток враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное.
«Повреждены частные дома, торговые постройки и гражданские автомобили. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по складу пиротехники в Харькове, по предварительным данным, ударили не ракетами, а из РСЗО «Смерч»".