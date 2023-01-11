Через удар по Харкову зі “Смерча” загинув пес – поліція (фото)

Поліція знайшла хвостові частини РСЗВ на місцях двох вибухів, які сталися внаслідок удару по Харкову 10 січня.

Фото залишків снарядів РСЗВ, якими росіяни вдарили по Харкову, опублікував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

“На місцях двох вибухів виявлено хвостові частини РСЗВ “Смерч”. Слідчі досі знаходять уламки цих снарядів у великому радіусі від епіцентру вибухів – блок стабілізатора одного з них було знайдено біля метро “Київська”. Встановлено, що від одного зі снарядів загинув пес у приватній будівлі”, – повідомив Болвінов.

За інформацією відділу комунікації ГУ Нацполіції, російські снаряди влучили на територію приватної фірми, де зберігалася піротехнічна продукція.

Саме тому над Харковом уночі був масштабний феєрверк.