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На Харьковщине снаряд попал прямо в жилой дом — Прокуратура

Общество 13:34   11.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине снаряд попал прямо в жилой дом — Прокуратура

Оккупанты обстреляли жилые дома мирных жителей в Купянске и в селе Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Днем 10 января оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Артиллерийский снаряд попал прямо в жилой дом.

11 января около 9 часов утра военные страны-агрессора обстреляли из артиллерии село Богуславка Изюмского района. В результате вооруженной агрессии рф поврежден частный дом.

Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф и собрали вещественные доказательства.

Купянская и Изюмская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 13:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли жилые дома мирных жителей в Купянске и в селе Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".