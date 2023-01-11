На Харьковщине снаряд попал прямо в жилой дом — Прокуратура

Оккупанты обстреляли жилые дома мирных жителей в Купянске и в селе Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Днем 10 января оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Артиллерийский снаряд попал прямо в жилой дом.

11 января около 9 часов утра военные страны-агрессора обстреляли из артиллерии село Богуславка Изюмского района. В результате вооруженной агрессии рф поврежден частный дом.



Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф и собрали вещественные доказательства.

Купянская и Изюмская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).