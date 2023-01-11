На Харьковщине снаряд попал прямо в жилой дом — Прокуратура
Оккупанты обстреляли жилые дома мирных жителей в Купянске и в селе Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Днем 10 января оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Артиллерийский снаряд попал прямо в жилой дом.
11 января около 9 часов утра военные страны-агрессора обстреляли из артиллерии село Богуславка Изюмского района. В результате вооруженной агрессии рф поврежден частный дом.
Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф и собрали вещественные доказательства.
Купянская и Изюмская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 13:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли жилые дома мирных жителей в Купянске и в селе Богуславка Изюмского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".