Сьогодні 15 січня: яке свято та день в історії

15 січня за церковним календарем передсвято Богоявлення, пам’ять святителя Сильвестра. У цей день завершили будівництво Пентагону, запрацювала “Вікіпедія” та вийшла остання серія “Санта-Барбари”.

Свята та пам’ятні дати 15 січня

Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 15 січня немає. Також не наголошують на масштабних світових подіях.

15 січня в історії

15 січня 1559 року відбулась коронація останнього англійського монарха з династії Тюдорів – королеви Єлизавети I.

15 січня 1776 року у Львові вийшов перший примірник першого популярного на території України періодичного видання – “Gazette de Leopol”.

15 січня 1919 року стратили ініціаторів збройного комуністичного повстання в Берліні, засновників німецької Компартії Карла Лібкнехта та Розу Люксембург.

15 січня 1943 року в США відкрили після будівництва будівлю Пентагону. Пентагон, який отримав свою назву за форму – від грецького слова “п’ятикутник”, і зараз залишається найбільшою офісною спорудою у світі. Довжина кожної зі сторін будівлі – 281 м. Пентагон має 5 поверхів. Сумарна довжина його коридорів – 28 км, а кількість вікон – 7754. У будівлі Міністерства оборони США працюють близько 26 тисяч осіб.

15 січня 1992 року президія Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Державного Гімну України – музику Михайла Вербицького.

15 січня 1992 року Ямайка й Австрія визнали незалежність України.

15 січня 1993 року в США вийшла в етер остання (2137) серія “Санта-Барбари”. В Україні глядачі її не побачили. Взагалі “мильну оперу”, яка зараз асоціюється з чимось нескінченним, у нашій країні показували лише частково – з 217-ї та 2040 серію.

15 січня 2001 року Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію. Набільша енциклопедія в історії людства починалася з одного – англомовного – розділу. Зараз це п’ятий за популярністю вебсайт у світі, який має 329 мовних розділів. Проте англійська версія залишається найбільшою й містить 6 млн статей. За останніми даними (станом на 15 січня 2022 року) у Вікіпедії було понад 58 млн статей.

15 січня 2009 року американський екіпаж аеробуса А-320 здійснив справжнє авіаційне диво. Пілоти змогли врятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Церковне свято 15 січня

15 січня – передсвято Богоявлення. Це день пам’яті святителя Сильвестра, папи Римського.

Сильвестр народився у Римі в християнській родині. Батько хлопця рано помер, і його виховувала мати. Учителем майбутнього Папи став пресвітер Квірін, і хлопець отримав гарну християнську освіту. Під час гоніння на християн Сильвестр прийняв у себе вдома єпископа Тимофія, який прожив у нього понад рік. Після мученицької кончини Тимофія, Сильвестр таємно взяв тіло святого і поховав його. Про це дізнався місцевий градоначальник, і Сильвестр постав перед судом. Від нього вимагали зректися Христа, але святий відмовився. Його ув’язнили, а градоначальник одразу після суду раптово помер. Сильвестр вийшов на свободу й проповідував християнство. У 30 років його висвятили в сан диякона, а потім – пресвітера. Після смерті папи Мельхіада (311 – 314) святого Сильвестра обрали єпископом Римським. Святий папа Сильвестр керував Римською Церквою понад двадцять років. Мирно помер у глибокій старості 335 року.

Народні прикмети

Сороки літають біля будинків – до хуртовини.

Півні рано співають – до відлиги.

Домашня птиця копошиться в снігу – до потепління.

Що не можна робити 15 січня

Не рекомендується готувати та їсти страви з птиці, особливо з курки.