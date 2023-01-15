Сегодня 15 января: какой праздник и день в истории

15 января по церковному календарю — Предпразднство Богоявления, память святителя Сильвестра. В этот день завершили строительство Пентагона, заработала «Википедия» и вышла последняя серия «Санта-Барбары».

Праздники и памятные даты 15 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 15 января нет. Также не отмечают масштабные мировые события.

15 января в истории

15 января 1559 года состоялась коронация последнего английского монарха из династии Тюдоров — королевы Елизаветы I.

15 января 1776 года во Львове вышел первый экземпляр первого популярного на территории Украины периодического издания – «Gazette de Leopol».

15 января 1919 года казнили инициаторов вооруженного коммунистического восстания в Берлине, основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург.

15 января 1943 года в США открыли после строительства здание Пентагона. Пентагон, получивший свое название за форму – от греческого слова «пятиугольник», и сейчас остается крупнейшим офисным сооружением в мире. Длина каждой из сторон здания – 281 м. Пентагон имеет 5 этажей. Суммарная длина его коридоров – 28 км, а количество окон – 7754. В здании Министерства обороны США работают около 26 тысяч человек.

15 января 1992 года президиум Верховной Рады Украины утвердил музыкальную редакцию Государственного Гимна Украины — музыку Михаила Вербицкого.

15 января 1992 года Ямайка и Австрия признали независимость Украины.

15 января 1993 года в США вышла в эфир последняя (2137) серия «Санта-Барбары». В Украине зрители ее так и не увидели. Вообще «мыльную оперу», которая сейчас ассоциируется с чем-то бесконечным, в нашей стране показывали лишь частично – с 217-й и 2040-ю серию.

15 января 2001 года Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запустили «Википедию». Самая большая энциклопедия в истории человечества начиналась с одного – англоязычного – раздела. Сейчас это пятый по популярности сайт в мире, который имеет 329 языковых разделов. Однако английская версия остается самой большой и содержит 6 млн статей. По последним данным (на 15 января 2022 года) в «Википедии» было более 58 млн статей.

15 января 2009 года американский экипаж аэробуса А-320 совершил настоящее авиационное чудо. Пилоты смогли спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Церковный праздник 15 января

15 января – предпраздник Богоявления. Это день памяти святителя Сильвестра, папы Римского.

Сильвестр родился в Риме в христианской семье. Отец мальчика рано умер, и его воспитывала мать. Учителем будущего Папы стал пресвитер Квирин, и юноша получил хорошее христианское образование. Во время гонений на христиан Сильвестр принял у себя дома епископа Тимофея, прожившего у него больше года. После мученической кончины Тимофея Сильвестр тайно взял тело святого и похоронил его. Об этом узнал местный градоначальник, и Сильвестр предстал перед судом. От него требовали отречься от Христа, но святой отказался. Его заключили в тюрьму, а градоначальник сразу после суда внезапно умер. Сильвестр вышел на свободу и проповедовал христианство. В 30 лет его рукоположили в сан дьякона, а затем – пресвитера. После смерти папы Мельхиада (311-314) святого Сильвестра избрали епископом Римским. Святейший папа Сильвестр руководил Римской Церковью более двадцати лет. Мирно скончался в глубокой старости в 335 году.

Народные приметы

Сороки летают у домов – к вьюге.

Петухи рано поют – к оттепели.

Домашняя птица копошится в снегу – к потеплению.

Что нельзя делать 15 января

Не рекомендуется готовить и есть блюда из птицы, особенно курицы.