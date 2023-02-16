Армія РФ обстріляла з гелікоптера прикордонне село на Харківщині – Генштаб

Протягом доби російська армія обстріляла щонайменше 6 населених пунктів Харківської області, зокрема по селу Уди Золочівської громади ворог ударив з гелікоптера, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак наступальних угруповань не виявлено, пише Генштаб. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гранів і Вовчанськ. Крім того, супротивник з території РФ завдав удару з озброєння гелікоптера по селу Уди.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка.

“Ворог поки що не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – зазначили в Генштабі.

Загроза завдання ударів РФ залишається високою по всій території України, також попередили в Генштабі.