Армія РФ обстріляла з гелікоптера прикордонне село на Харківщині – Генштаб
Протягом доби російська армія обстріляла щонайменше 6 населених пунктів Харківської області, зокрема по селу Уди Золочівської громади ворог ударив з гелікоптера, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку супротивник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак наступальних угруповань не виявлено, пише Генштаб. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гранів і Вовчанськ. Крім того, супротивник з території РФ завдав удару з озброєння гелікоптера по селу Уди.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Дворічна і Гряниківка.
“Ворог поки що не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – зазначили в Генштабі.
Загроза завдання ударів РФ залишається високою по всій території України, також попередили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія обстріляла щонайменше 6 населених пунктів Харківської області, зокрема по селу Уди Золочівської громади ворог ударив з гелікоптера, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".