Авіаудари та обстріли – Генштаб ЗСУ повідомив, як пройшла доба на Харківщині

Під ворожими ударами опинилося понад десять населених пунктів Харківської області. Про атаки ворога у регіоні Генштаб не поінформував.

Ознак формування наступальних угруповань на Слобожанському напрямку немає. На Куп’янському противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій. Але про бої за якісь населені пункти Харківської області минулої доби інформації немає. Обстріли – продовжуються.

“Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Гранів, Світличне, Стрілеча, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території рф по Гранову та Удах Харківської області, – повідомив у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. — На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Гряниківку і Кучерівку Харківської області“.

Загалом по території України за добу ворог завдав трьох ракетних та 18 авіаційних ударів. Крім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню.