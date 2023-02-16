Авиаудары и обстрелы — Генштаб ВСУ сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Под вражескими ударами оказалось более десяти населенных пунктов Харьковской области. Об атаках врага в регионе Генштаб не информировал.

Признаков формирования наступательных группировок на Слобожанском направлении нет. На Купянском противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий. Но о боях за какие-либо населенные пункты Харьковской области за минувшие сутки информации нет. Обстрелы — продолжаются.

«Вражеское огневое влияние испытали районы населенных пунктов Гранов, Светличное, Стрелечья, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории рф по Гранову и Удам Харьковской области, — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ. — На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеровку Харьковской области».

В целом по территории Украины за сутки враг нанес три ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня.