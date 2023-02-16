Армия РФ обстреляла с вертолета приграничное село на Харьковщине — Генштаб

В течение суток российская армия обстреляла по меньшей мере 6 населенных пунктов Харьковской области, в частности по селу Уды Золочевской громады враг ударил с вертолета, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок не обнаружено, пишет Генштаб. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов и Волчанск. Кроме того, противник с территории РФ нанес удар из вооружения вертолета по селу Уды.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Двуречная и Гряниковка.

«Враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — отметили в Генштабе.

Угроза нанесения ударов РФ остается высокой по всей территории Украины, также предупредили в Генштабе.