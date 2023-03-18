Live
  • Субота 18.03.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🔴

Двоє чоловіків загинули на пожежах у Харкові та області, ще двоє постраждали

Події 09:30   18.03.2023
Олена Нагорна
Двоє чоловіків загинули на пожежах у Харкові та області, ще двоє постраждали

Двоє чоловіків загинули минулої доби на пожежах у Слобідському районі Харкова та в місті Красноград. Ще двоє постраждалих – у Слобідському районі Харкова та в селі Петрівка Куп’янського району. Усі три пожежі сталися через необережність із відкритим вогнем.

Перше загоряння виникло близько 9 ранку 17 березня у Краснограді. У квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхівки горів диван на площі 4 квадратні метри. Біля нього рятувальники знайшли тіло 38-річного чоловіка. Загасили вогонь за пів години, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

18 березня після опівночі на вулиці Садовопарковій у Слобідському районі Харкова також горіла п’ятиповерхівка. У квартирі на третьому поверсі спалахнули домашні речі та диван на площі 7 квадратних метрів. Там загинув 43-річний чоловік, а його товариша вдалося врятувати. З отруєнням чадним газом він перебуває у лікарні.

Близько 23 години 17 березня сталася пожежа у селі Петрівка Куп’янського району, на якій постраждав 36-річний чоловік. Вогонь охопив 60 квадратних метрів площі приватного будинку. Остаточно пожежу вдалося загасити лише близько 7 ранку. З опіками верхніх дихальних шляхів потерпілого ушпиталили.

Читайте також:  Майже тридцять будинків пошкоджено ракетним ударом по Великому Бурлуку – ДСНС

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

09:00
Майже тридцять будинків пошкоджено ракетним ударом по Великому Бурлуку – ДСНС
08:43
Ракетний удар по селищу на Куп’янщині: Синєгубов повідомив, куди прилетіло
08:14
Атаку армії РФ у районі Гряниківки на Харківщині проаналізував ISW
07:47
Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрила поліція за добу на Харківщині
07:33
Райони 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Двоє чоловіків загинули на пожежах у Харкові та області, ще двоє постраждали»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 09:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули минулої доби на пожежах у Слобідському районі Харкова та в місті Красноград. Ще двоє постраждалих – у Слобідському районі Харкова та в селі Петрівка Куп’янського району. Усі три пожежі сталися через необережність із відкритим вогнем.".