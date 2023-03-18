Двоє чоловіків загинули на пожежах у Харкові та області, ще двоє постраждали
Двоє чоловіків загинули минулої доби на пожежах у Слобідському районі Харкова та в місті Красноград. Ще двоє постраждалих – у Слобідському районі Харкова та в селі Петрівка Куп’янського району. Усі три пожежі сталися через необережність із відкритим вогнем.
Перше загоряння виникло близько 9 ранку 17 березня у Краснограді. У квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхівки горів диван на площі 4 квадратні метри. Біля нього рятувальники знайшли тіло 38-річного чоловіка. Загасили вогонь за пів години, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
18 березня після опівночі на вулиці Садовопарковій у Слобідському районі Харкова також горіла п’ятиповерхівка. У квартирі на третьому поверсі спалахнули домашні речі та диван на площі 7 квадратних метрів. Там загинув 43-річний чоловік, а його товариша вдалося врятувати. З отруєнням чадним газом він перебуває у лікарні.
Близько 23 години 17 березня сталася пожежа у селі Петрівка Куп’янського району, на якій постраждав 36-річний чоловік. Вогонь охопив 60 квадратних метрів площі приватного будинку. Остаточно пожежу вдалося загасити лише близько 7 ранку. З опіками верхніх дихальних шляхів потерпілого ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 09:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули минулої доби на пожежах у Слобідському районі Харкова та в місті Красноград. Ще двоє постраждалих – у Слобідському районі Харкова та в селі Петрівка Куп’янського району. Усі три пожежі сталися через необережність із відкритим вогнем.".