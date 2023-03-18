Двое мужчин погибли на пожарах в Харькове и области, еще двое пострадали

Двое мужчин погибли за прошедшие сутки на пожарах в Слободском районе Харькова и в городе Красноград. Еще двое пострадавших — в Слободском районе Харькова и в селе Петровка Купянского района. Все три пожара произошли из-за неосторожности с открытым огнем.

Первое возгорание возникло около 9 утра 17 марта в Краснограде. В квартире на последнем этаже пятиэтажки горел диван на площади 4 квадратных метра. Возле него спасатели нашли тело 38-летнего мужчины. Потушили огонь за полчаса, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

18 марта после полуночи на улице Садовопарковой в Слободском районе Харькова также горела пятиэтажка. В квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи и диван на площади 7 квадратных метров. Там погиб 43-летний мужчина, а его товарища удалось спасти. С отравлением угарным газом он находится в больнице.

Около 23 часов 17 марта произошел пожар в селе Петровка Купянского района, на котором пострадал 36-летний мужчина. Огонь охватил 60 квадратных метров площади частного дома. Окончательно пожар удалось потушить только около 7 утра. С ожогами верхних дыхательных путей пострадавшего госпитализировали.