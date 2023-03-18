Почти тридцать домов повреждены ракетным ударом по Великому Бурлуку — ГСЧС

За прошедшие сутки пожаров, возникших в результате российских обстрелов, в Харьковской области зафиксировано не было. При этом бойцы ГСЧС дважды выезжали на обследование мест вражеских ударов.

В результате ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района разрушения и повреждения получили более 25 частных домовладений, две жилые двухэтажки, три административных здания и частные автомобили, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

В селе Кругляковка Купянского района в результате попадания артснаряда поврежден частный дом.