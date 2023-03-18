Почти тридцать домов повреждены ракетным ударом по Великому Бурлуку — ГСЧС
Фото: «Суспільне Харків»
За прошедшие сутки пожаров, возникших в результате российских обстрелов, в Харьковской области зафиксировано не было. При этом бойцы ГСЧС дважды выезжали на обследование мест вражеских ударов.
В результате ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района разрушения и повреждения получили более 25 частных домовладений, две жилые двухэтажки, три административных здания и частные автомобили, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
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В селе Кругляковка Купянского района в результате попадания артснаряда поврежден частный дом.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 09:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки пожаров, возникших в результате российских обстрелов, в Харьковской области зафиксировано не было. При этом бойцы ГСЧС дважды выезжали на обследование мест вражеских ударов.".