Live
  • Суббота 18.03.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🔴

Почти тридцать домов повреждены ракетным ударом по Великому Бурлуку — ГСЧС

Происшествия 09:00   18.03.2023
Елена Нагорная
Почти тридцать домов повреждены ракетным ударом по Великому Бурлуку — ГСЧС Фото: «Суспільне Харків»

За прошедшие сутки пожаров, возникших в результате российских обстрелов, в Харьковской области зафиксировано не было. При этом бойцы ГСЧС дважды выезжали на обследование мест вражеских ударов.

В результате ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района разрушения и повреждения получили более 25 частных домовладений, две жилые двухэтажки, три административных здания и частные автомобили, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Читайте также: Ракетный удар по поселку на Купянщине: Синегубов сообщил, куда прилетело

В селе Кругляковка Купянского района в результате попадания артснаряда поврежден частный дом.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

09:30
Двое мужчин погибли на пожарах в Харькове и области, еще двое пострадали
09:00
Почти тридцать домов повреждены ракетным ударом по Великому Бурлуку — ГСЧС
08:43
Ракетный удар по поселку на Купянщине: Синегубов сообщил, куда прилетело
08:14
Атаку армии РФ в районе Гряниковки на Харьковщине проанализировал ISW
07:47
Угонщика авто и шестерых пьяных водителей разоблачили за сутки на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Почти тридцать домов повреждены ракетным ударом по Великому Бурлуку — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки пожаров, возникших в результате российских обстрелов, в Харьковской области зафиксировано не было. При этом бойцы ГСЧС дважды выезжали на обследование мест вражеских ударов.".