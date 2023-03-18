Майже тридцять будинків пошкоджено ракетним ударом по Великому Бурлуку – ДСНС
Фото: “Суспільне Харків”
Минулої доби пожеж через російські обстріли в Харківській області зафіксовано не було. При цьому бійці ДСНС двічі виїжджали на обстеження місць ворожих ударів.
Внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району руйнування та пошкодження отримали понад 25 приватних домоволодінь, дві житлові двоповерхівки, три адміністративні будівлі та приватні автомобілі, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
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У селі Кругляківка Куп’янського району внаслідок влучення артснаряда пошкоджено приватний будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 09:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби пожеж через російські обстріли в Харківській області зафіксовано не було. При цьому бійці ДСНС двічі виїжджали на обстеження місць ворожих ударів.".