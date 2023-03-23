Робота в Харкові та області: рейтинг вакансій із зарплатою до 22 тисяч гривень

Станом на 23 березня у регіоні актуальні 1105 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія сімейного лікаря. Йому пропонують 22 тисячі гривень на місяць. Ерготерапевт отримуватиме 20 тисяч, а електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 17 тисяч.

Електрогазозварник зароблятиме 15080 гривень, технолог ливарного виробництва – 15 тисяч, бухгалтер – 14 тисяч, слюсар-ремонтник – 13 тисяч, економіст – 10590, слюсар-електромонтажник – 10 тисяч, а водій автотранспортних засобів – 9 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звертатися в Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097970 40 68; 057 732 19 28.