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Работа в Харькове и области: рейтинг вакансий с зарплатой до 22 тысяч гривен

Общество 19:09   23.03.2023
Елена Нагорная
Работа в Харькове и области: рейтинг вакансий с зарплатой до 22 тысяч гривен Инфографика ХОВА

По состоянию на 23 марта в регионе актуальны 1105 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия семейного врача. Ему предлагают 22 тысячи гривен в месяц. Эрготерапевт будет получать 20 тысяч, а электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах — 17 тысяч.

Электрогазосварщик будет зарабатывать 15080 гривен, технолог литейного производства — 15 тысяч, бухгалтер — 14 тысяч, слесарь-ремонтник — 13 тысяч, экономист — 10590, слесарь-электромонтажник — 10 тысяч, а водитель автотранспортных средств — 9 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефонам: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68; 057 732 19 28.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 19:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 23 марта в регионе актуальны 1105 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".