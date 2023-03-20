С начала марта в Харькове возобновили работу два рынка — мэрия

В Харькове продолжает восстанавливаться сфера торговли. Сейчас из существовавших до войны в городе 52 рынков работают уже 47. Также открываются новые магазины.

«С начала марта открыто два новых магазина сети Opti маркет. Также возобновили работу два рынка и сейчас в городе работают 47 из 52 рынков и торговых площадок, в том числе крупнейшие продовольственные рынки Харькова, а также небольшие торговые площадки во всех районах города», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По информации мэрии, в Харькове идут ремонты на объектах торговли, которые повредила обстрелами РФ, а также открываются новые магазины.

Читайте также: С начала года в Харькове перестали работать почти 2 тысячи предпринимателей

«Полностью или частично возобновили работу все сети супермаркетов «Класс», «Рост», «Восторг», «Сильпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет» и др., магазинов продовольственных товаров «Посад», «Агромол», «Салтовский мясокомбинат», «Кулиничи», «Рыбное ремесло» и др., фирменные магазины Харьковской бисквитной фабрики, сети магазинов электротоваров и бытовой техники «Comfy», «Эльдорадо», «Фокстрот», «Алло», «Gadgik», магазины товаров для дома «Smilemarket», «Аврора», бывших в употреблении товаров — «Smart Store», а также магазины косметики и бытовой химии «Eva», «Prostor» и т.д. Возобновлена работа всех крупных ТРЦ, среди которых – «Никольский», «Дафи», «Французский бульвар», «Караван» и другие», — перечислили в мэрии.