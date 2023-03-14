С начала года в Харькове перестали работать почти 2 тысячи предпринимателей
По состоянию на 1 марта в Харькове количество предпринимателей составило 119 215 человек, в начале года их было 119 743.
По информации Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области, за два месяца 2023 года прекратил деятельность в городе 1991 предприниматель. Переместили собственный бизнес из Харькова 239 человек.
«Полномасштабная война повлекла немало препятствий для развития предпринимательской деятельности», — объяснили в налоговой.
В Харькове также продолжают открывать новые бизнесы, заявили в налоговой. В течение января-февраля открыли собственное дело и официально зарегистрировались 1573 предпринимателя.
«Кроме того, за этот же период 317 ФЛП (преимущественно с деоккупированных территорий) выбрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес», – сообщили в налоговой.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 17:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 1 марта в Харькове количество предпринимателей составило 119 215 человек, в начале года их было 119 743.".