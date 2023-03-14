Від початку року у Харкові перестали працювати майже 2 тисячі підприємців

Станом на 1 березня у Харкові кількість підприємців становила 119 215 осіб, на початку року їх було 119 743 осіб.

За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, за два місяці 2023 року припинив діяльність у місті 1991 підприємець. Перемістили власний бізнес із Харкова 239 осіб.

«Повномасштабна війна спричинила чимало перешкод для розвитку підприємницької діяльності», – пояснили у податковій.

У Харкові також продовжують відкривати нові бізнеси, заявили у податковій. Протягом січня-лютого 2023 року відкрили власну справу та офіційно зареєструвалися 1573 підприємці.

«Крім того, за цей же період 317 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу», – повідомили у податковій.

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