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Від початку року у Харкові перестали працювати майже 2 тисячі підприємців

Суспільство 17:27   14.03.2023
Вікторія Яковенко
Від початку року у Харкові перестали працювати майже 2 тисячі підприємців Фото: Вікторія Яковенко

Станом на 1 березня у Харкові кількість підприємців становила 119 215 осіб, на початку року їх було 119 743 осіб.

За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, за два місяці 2023 року припинив діяльність у місті 1991 підприємець. Перемістили власний бізнес із Харкова 239 осіб.

«Повномасштабна війна спричинила чимало перешкод для розвитку підприємницької діяльності», – пояснили у податковій.

У Харкові також продовжують відкривати нові бізнеси, заявили у податковій. Протягом січня-лютого 2023 року відкрили власну справу та офіційно зареєструвалися 1573 підприємці.

«Крім того, за цей же період 317 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу», – повідомили у податковій.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 17:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 березня у Харкові кількість підприємців становила 119 215 осіб, на початку року їх було 119 743 осіб.".