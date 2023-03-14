Від початку року у Харкові перестали працювати майже 2 тисячі підприємців
Станом на 1 березня у Харкові кількість підприємців становила 119 215 осіб, на початку року їх було 119 743 осіб.
За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, за два місяці 2023 року припинив діяльність у місті 1991 підприємець. Перемістили власний бізнес із Харкова 239 осіб.
«Повномасштабна війна спричинила чимало перешкод для розвитку підприємницької діяльності», – пояснили у податковій.
У Харкові також продовжують відкривати нові бізнеси, заявили у податковій. Протягом січня-лютого 2023 року відкрили власну справу та офіційно зареєструвалися 1573 підприємці.
«Крім того, за цей же період 317 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу», – повідомили у податковій.
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Ви читали новину: «Від початку року у Харкові перестали працювати майже 2 тисячі підприємців»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 17:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 березня у Харкові кількість підприємців становила 119 215 осіб, на початку року їх було 119 743 осіб.".