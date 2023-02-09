Бронювання працівників та відновлення підприємств обговорили в Харкові

Для підприємців Харківської області не діють державні програми підтримки бізнесу через те, що регіон в цілому віднесений до переліку таких, де ведуться активні бойові дії.

Розібратися із проблемами роботодавців у Харків приїжджала народна депутатка України Галина Янченко.

“Кожна працююча компанія, кожен підприємець сьогодні є справжнім патріотом України, а харківський бізнес саме такий. Загальні виклики, які війна кинула бізнесу відрізняються для різних регіонів. І разом з тим є низка спільних питань, які потребують вирішення. Саме тому ми плануємо відвідати всі регіони й докласти максимум зусиль для вирішення проблем, піднятих підприємцями”, – зауважила Галина Янченко.

Харківські підприємці підняли питання фактично не працюючих урядових програм як одну з найбільш кричущих проблем регіону. Справа в тому, що більшість з них надаються через інструмент пільгових кредитів. Як, наприклад, одна з найпопулярніших серед бізнесу програма кредитування 5-7-9. Попри те, що із жовтня 2022 року програма була розширена на підприємства, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій, в таких регіонах як Харківщина вона не доступна. Приватні банки вважають прифронтові регіони територіями з підвищеним ризиком і просто не видають комерційні кредити.

“Уряд має запропонувати або інші інструменти підтримки бізнесу, або надати державні гарантії чи страхування для комерційних кредитів в прифронтових областях, що потребують відновлення економіки. Іншим варіантом може бути запуск існуючих кредитних програм принаймні в частині громад, які знаходяться далі від лінії фронту. Доступ до оборотних коштів та ресурсів для відновлення є вкрай важливими для місцевих підприємств. Держава має відреагувати на цю потребу, бо йдеться про сотні тисяч робочих місць”, – наголосила Галина Янченко.

Це підтвердив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

“Поки регіон знаходиться у списку тих, де ведуться бойові дії, отримати кредит по державній програмі неможливо. Через це місцевий бізнес в Харкові позбавлений кредитування, коли це вкрай необхідно”, – зазначив Олександр Чумак.



Янченко пообіцяла обговорити це питання з урядом.

Також Янченко заявила, що одне з головних питань – це відновлення пошкоджених від зброї ворога підприємств. “На моє переконання, якщо уряд України відновить житло, але не створить можливості і не надасть ресурси підприємствам відновитися, то у нас будуть практично стояти пусті будинки. Люди, які повернуться в Україну, якщо не знайдуть тут роботу на відновлених підприємствах, вони будуть змушені щось думати, можливо навіть повертатися назад за кордон. Це неприпустимо. І тому вже зараз потрібно піднімати це питання”, – додала народна депутатка.

Президент “Асоціації приватних роботодавців” Олександр Чумак заявив, що наразі 12% підприємців вирішили взагалі не повертати власний бізнес до регіону. “У нас релокованих 56% бізнесу. 20% приймають рішення щодо подальшої або релокації, або повернення. Головна проблема відновлення діяльності – це наявність коштів для того, щоб це зробити”, – розповів Чумак.

На зустрічі піднімали питання й щодо бронювання працівників від мобілізації. Янченко пояснила: це питання частково врегульоване.

“Це не просто проблема, це – дилема. І для власників бізнесу, і для держави. Країні потрібні і захисники, і люди, які підтримуватимуть економіку. Алгоритми прийняття рішення по бронюванню вже розроблені і працюють. Що стосується термінів розгляду запитів – це питання дослідимо”, – прокоментувала Янченко.

Ця зустріч стала продовженням серії круглих столів у регіонах для зустрічей з бізнесом. Раніше голова Парламентської спецкомісії по захисту інвесторів Галина Янченко провела такі зустрічі в Одесі, Львові й Хмельницькому. Наступним містом стане Полтава.