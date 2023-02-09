Бронирование работников и восстановление предприятий обсудили в Харькове

Для предпринимателей Харьковской области не действуют государственные программы поддержки бизнеса из-за того, что регион в целом отнесен к перечню тех, где ведутся активные боевые действия.

Разобраться с проблемами работодателей в Харьков приезжала народная депутат Украины Галина Янченко.

«Каждая работающая компания, каждый предприниматель сегодня является настоящим патриотом Украины, а харьковский бизнес именно такой. Общие вызовы, которые война бросила бизнесу, отличаются для разных регионов. И вместе с тем есть ряд общих вопросов, которые нуждаются в решении. Именно поэтому мы планируем посетить все регионы и приложить максимум усилий по решению проблем, поднятых предпринимателями», — отметила Галина Янченко.

Харьковские предприниматели подняли вопросы фактически не работающих правительственных программ как одну из наиболее вопиющих проблем региона. Дело в том, что большинство из них предоставляются через инструмент льготных кредитов. Как, например, одна из популярнейших среди бизнеса программа кредитования 5-7-9. Несмотря на то, что с октября 2022 года программа была расширена на предприятия, которые понесли разрушения в результате боевых действий, в таких регионах как Харьковщина она недоступна. Частные банки считают прифронтовые регионы территориями с повышенным риском и просто не выдают коммерческие кредиты.

«Правительство должно предложить либо другие инструменты поддержки бизнеса, либо предоставить государственные гарантии или страхование для коммерческих кредитов в прифронтовых областях, нуждающихся в восстановлении экономики. Другим вариантом может быть запуск существующих кредитных программ по крайней мере в части громад, которые находятся дальше линии фронта. Доступ к оборотным средствам и ресурсам для восстановления крайне важны для местных предприятий. Государство должно отреагировать на эту потребность, потому что речь идет о сотнях тысяч рабочих мест», — подчеркнула Галина Янченко.

Это подтвердил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Пока регион находится в списке тех, где ведутся боевые действия, получить кредит по государственной программе невозможно. Поэтому местный бизнес в Харькове лишен кредитования, когда это крайне необходимо», — отметил Александр Чумак.



Янченко пообещала обсудить этот вопрос с правительством.

Также Янченко заявила, что одним из главных вопросов является восстановление поврежденных оружием врага предприятий. «По моему убеждению, если правительство Украины восстановит жилье, но не создаст возможности и не предоставит ресурсы предприятиям восстановиться, то у нас будут практически стоять пустые дома. Люди, которые вернутся в Украину, если не найдут здесь работу на восстановленных предприятиях, они будут вынуждены что-либо думать, возможно, даже возвращаться обратно за границу. Это недопустимо. И потому уже сейчас нужно поднимать этот вопрос», – добавила народная депутат.

Президент «Ассоциации частных работодателей» Александр Чумак заявил, что 12% предпринимателей решили вообще не возвращать собственный бизнес в регион.

«У нас релоцированных 56% бизнеса. 20% принимают решение относительно дальнейшей либо релокации, либо возвращения. Главная проблема возобновления деятельности – наличие средств для того, чтобы это сделать», — рассказал Чумак.

На встрече поднимали вопрос и о бронировании работников от мобилизации. Янченко объяснила: этот вопрос частично урегулирован.

«Это не просто проблема, это – дилемма. И для владельцев бизнеса, и для государства. Стране нужны и защитники, и люди, которые будут поддерживать экономику. Алгоритмы принятия решения по бронированию уже разработаны и работают. Что касается сроков рассмотрения запросов – этот вопрос исследуем «, – прокомментировала Янченко.

Эта встреча стала продолжением серии круглых столов в регионах для встреч с бизнесом. Ранее глава Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов Галина Янченко провела такие встречи в Одессе, Львове и Хмельницком. Следующим городом станет Полтава.