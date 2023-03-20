З початку березня в Харкові відновили роботу два ринки – мерія

У Харкові продовжує відновлюватись сфера торгівлі. Зараз із 52 ринків, що існували до війни в місті, працюють уже 47. Також відкриваються нові магазини.

“З початку березня відкрито два нових магазини мережі “Opti маркет”. Також відновили роботу два ринки, і зараз у місті працюють 47 з 52 ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова, а також невеликі торговельні майданчики у всіх районах міста”, — повідомила пресслужба Харківської міськради.

За інформацією мерії, у Харкові йдуть ремонти на об’єктах торгівлі, які пошкодили обстріли РФ, а також відкриваються нові магазини.

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“Повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів “Клас”, “Рост”,”Восторг”, “Сільпо”, “АТБ-маркет”, “Чудо маркет” та ін., магазинів продовольчих товарів “Посад”, “Агромол”, “Салтівський м’ясокомбінат”, “Кулиничі”, “Рибне ремесло” та ін., фірмові магазини Харківської бісквітної фабрики, мережі магазинів електротоварів та побутової техніки “Comfy”, “Ельдорадо”, “Фокстрот”, “Алло”, “Gadgik”, магазини товарів для дому “Smilemarket”, “Аврора”, товарів, що були у вжитку, – “Smart Store”, а також магазини косметики та побутової хімії “Eva”, “Prostor” тощо. Відновлена робота всіх великих ТРЦ, серед яких – “Нікольський”, “Дафі”, “Французький бульвар”, “Караван” та ін.”, — перерахували в мерії.