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20-річного «закладника» з Харкова посадили на 6 років

Суспільство 13:12   29.03.2023
Вікторія Яковенко
20-річного «закладника» з Харкова посадили на 6 років Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд визнав винним 20-річного харків’янина, який незаконно придбав та продавав наркотичні та психотропні речовини: чоловіка посадили за ґрати на 6 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, в листопаді 2021 року злочинець разом зі своїми знайомими придбав канабіс для особистого вживання. Однак довести свій намір до кінця йому не вдалось — чоловіка затримали правоохоронці та вилучили у нього згорток з наркотичною речовиною.

Правоохоронці встановили, що 20-річний харків’янин не тільки вживав наркотики особисто, а й займався їх розповсюдженням. Під час обшуку у будинку злочинця було виявлено та вилучено згортки з метамфетаміном, PVP, амфетаміном, а також канабіс і спеціальне обладнання — пристрій для подрібнення канабісу та електронні ваги.

«Встановлено, що молодик заробляв на життя в якості закладника. Він розкладав по місту згортки з психотропами і наркотиками, фотографував місце схованки та надсилав координати її місця розташування кінцевим покупцям», – повідомили у прокуратурі.

Харків’янина визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних і психотропних речовин, вчинених повторно, та незаконному придбанні та зберіганні наркотичних і психотропних речовин без мети збуту, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 ККУ).

Чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 13:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винним 20-річного харків’янина, який незаконно придбав та продавав наркотичні та психотропні речовини: чоловіка посадили за ґрати на 6 років.".