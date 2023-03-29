20-річного «закладника» з Харкова посадили на 6 років
Суд визнав винним 20-річного харків’янина, який незаконно придбав та продавав наркотичні та психотропні речовини: чоловіка посадили за ґрати на 6 років.
За даними Харківської обласної прокуратури, в листопаді 2021 року злочинець разом зі своїми знайомими придбав канабіс для особистого вживання. Однак довести свій намір до кінця йому не вдалось — чоловіка затримали правоохоронці та вилучили у нього згорток з наркотичною речовиною.
Правоохоронці встановили, що 20-річний харків’янин не тільки вживав наркотики особисто, а й займався їх розповсюдженням. Під час обшуку у будинку злочинця було виявлено та вилучено згортки з метамфетаміном, PVP, амфетаміном, а також канабіс і спеціальне обладнання — пристрій для подрібнення канабісу та електронні ваги.
«Встановлено, що молодик заробляв на життя в якості закладника. Він розкладав по місту згортки з психотропами і наркотиками, фотографував місце схованки та надсилав координати її місця розташування кінцевим покупцям», – повідомили у прокуратурі.
Харків’янина визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних і психотропних речовин, вчинених повторно, та незаконному придбанні та зберіганні наркотичних і психотропних речовин без мети збуту, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 ККУ).
Чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 13:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винним 20-річного харків’янина, який незаконно придбав та продавав наркотичні та психотропні речовини: чоловіка посадили за ґрати на 6 років.".