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20-летнего «закладчика» из Харькова посадили на 6 лет

Общество 13:12   29.03.2023
Виктория Яковенко
20-летнего «закладчика» из Харькова посадили на 6 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд признал виновным 20-летнего харьковчанина, который незаконно приобрел и продавал наркотические и психотропные вещества: мужчину посадили за решетку на 6 лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2021 года мужчина вместе со своими знакомыми приобрел каннабис для личного употребления. Однако довести свое намерение до конца ему не удалось — его задержали правоохранители и изъяли сверток с наркотическим веществом.

Правоохранители установили, что 20-летний харьковчанин не только употреблял наркотики лично, но и занимался их распространением. Во время обыска в доме преступника были обнаружены и изъяты свертки с метамфетамином, PVP, амфетамином, а также каннабис и специальное оборудование — устройство для измельчения каннабиса и электронные весы.

«Установлено, что молодой человек зарабатывал на жизнь в качестве закладчика. Он раскладывал по городу свертки с психотропами и наркотиками, фотографировал место и отправлял координаты его местоположения конечным покупателям», — сообщили в прокуратуре.

Харьковчанина признали виновным в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта наркотических и психотропных веществ, совершенных повторно, и незаконном приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ без цели сбыта, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 2 статьи 309 УКУ).

«Закладчика» вынесли приговор в виде 6 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 13:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным 20-летнего харьковчанина, который незаконно приобрел и продавал наркотические и психотропные вещества: мужчину посадили за решетку на 6 лет.".