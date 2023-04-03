Харків посів 37 місце серед найнебезпечніших міст Європи
У сотню найнебезпечніших міст рейтингу, складеного платформою Numbeo, увійшли Харків, Київ, Львів, Дніпро та Одеса.
Прифронтовий Харків посів 37 позицію. При цьому Одеса на 22-й, а Дніпро – на 26-й. Київ та Львів – у другій п’ятдесятці: столиця – 51-а, Львів – 74-й.
Рейтинг складають за двома параметрами: індекс злочинності та індекс безпеки. Зазначимо, що за минулий рік статистика “звичайних” злочинів на Харківщині суттєво скоротилася. Про це заявив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, поменшало пограбувань, розбійних нападів, крадіжок, ДТП, шахрайств та хуліганств. При цьому в регіоні через повномасштабне вторгнення РФ зареєстрували велику кількість порушень законів та звичаїв війни. За інформацією прокуратури, на Харківщину припадає чверть усіх подібних злочинів, що були скоєні в Україні.
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Попри суттєве зростання воєнних злочинів, Харків все ж таки сильно відстає за криміналом від “мирних” міст Європи. Лідери рейтингу – британський Бредфорд, французький Марсель та італійська Катанія.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 10:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сотню найнебезпечніших міст рейтингу, складеного платформою Numbeo, увійшли Харків, Київ, Львів, Дніпро та Одеса".