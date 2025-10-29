“IBI-Rating” оцінило кредитний рейтинг Харкова

Національне рейтингове агентство “ІВІ-Rating” оцінило Харків у контексті інвестиційної привабливості Харкова, а також підтвердило кредитний рейтинг, повідомили у пресслужбі мерії.

“Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило кредитний рейтинг Харкова на рівні «uaВВВ-» з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтинг інвестиційної привабливості на рівні «invА». Як зазначили в Департаменті економіки та комунального майна, такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість і достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Прогноз «у розвитку» вказує на можливі зміни рівня кредитного рейтингу протягом року”, – передають у пресслужбі мерії.

У департаменті наголосили: внаслідок російських обстрілів у Харкові значно постраждала промислова та цивільна інфраструктура міста. Однак, попри це, підприємства продовжують роботу та виконують замовлення, необхідні для країни та населення.

“Постійні атаки визначили пріоритети фінансування міського бюджету – у першу чергу кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності громади та виконання ремонтно-відновлювальних робіт. Витрати на сферу житлово-комунального господарства мали суттєву питому вагу в загальному обсязі видатків”, – зазначили у повідомленні.

Так на 1 липня цього року обсяг видатків на сферу ЖКГ становив 24,77%. За інформацією департаменту, вони збільшилися на 33,33% порівняно з першими шістьма місяцями 2024 року.