«IBI-Rating» оценило кредитный рейтинг Харькова

Национальное рейтинговое агентство «ІВІ-Rating» оценило Харьков в контексте инвестиционной привлекательности Харькова, а также подтвердило кредитный рейтинг, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Национальное рейтинговое агентство «ІВІ-Rating» подтвердило кредитный рейтинг Харькова на уровне «uaВВВ-» с прогнозом «в развитии» и сохранением в контрольном списке (CreditWatch), а также рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне «invА». Как отметили в Департаменте экономики и коммунального имущества, такие уровни рейтингов отражают высокую инвестиционную привлекательность и достаточную способность муниципалитета рассчитываться по своим обязательствам. Прогноз «в развитии» указывает на возможные изменения уровня кредитного рейтинга в течение года», – передают в пресс-службе мэрии.

В департаменте акцентировали: в результате российских обстрелов в Харькове значительно пострадала промышленная и гражданская инфраструктура города. Однако, несмотря на это, предприятия продолжают работу и выполняют заказы, необходимые для страны и населения.

«Постоянные атаки определили приоритеты финансирования городского бюджета — в первую очередь средства направляются на обеспечение жизнедеятельности громады и выполнение ремонтно-восстановительных работ. Расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства имели существенный удельный вес в общем объеме расходов», – отметили в сообщении.

Так на 1 июля этого года объем расходов на сферу ЖКХ составил 24,77%. По информации департамента, они увеличились на 33,33% по сравнению с первыми шестью месяцами 2024.