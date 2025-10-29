Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

«IBI-Rating» оценило кредитный рейтинг Харькова

Общество 09:45   29.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
«IBI-Rating» оценило кредитный рейтинг Харькова Фото: ХГС

Национальное рейтинговое агентство «ІВІ-Rating» оценило Харьков в контексте инвестиционной привлекательности Харькова, а также подтвердило кредитный рейтинг, сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Национальное рейтинговое агентство «ІВІ-Rating» подтвердило кредитный рейтинг Харькова на уровне «uaВВВ-» с прогнозом «в развитии» и сохранением в контрольном списке (CreditWatch), а также рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне «invА». Как отметили в Департаменте экономики и коммунального имущества, такие уровни рейтингов отражают высокую инвестиционную привлекательность и достаточную способность муниципалитета рассчитываться по своим обязательствам. Прогноз «в развитии» указывает на возможные изменения уровня кредитного рейтинга в течение года», – передают в пресс-службе мэрии.

В департаменте акцентировали: в результате российских обстрелов в Харькове значительно пострадала промышленная и гражданская инфраструктура города. Однако, несмотря на это, предприятия продолжают работу и выполняют заказы, необходимые для страны и населения.

«Постоянные атаки определили приоритеты финансирования городского бюджета — в первую очередь средства направляются на обеспечение жизнедеятельности громады и выполнение ремонтно-восстановительных работ. Расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства имели существенный удельный вес в общем объеме расходов», – отметили в сообщении.

Так на 1 июля этого года объем расходов на сферу ЖКХ составил 24,77%. По информации департамента, они увеличились на 33,33% по сравнению с первыми шестью месяцами 2024.

Читайте также: Сколько жителей Харьковщины уже отремонтировали жилье по «єВідновленню»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
28.10.2025, 19:57
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
28.10.2025, 18:55
Новости Харькова – главное за 29 октября: бои, пожары, движение транспорта
Новости Харькова – главное за 29 октября: бои, пожары, движение транспорта
29.10.2025, 10:37
Сегодня 29 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 октября 2025: какой праздник и день в истории
29.10.2025, 06:00
Белое вещество нашли в реке на Харьковщине – началось расследование
Белое вещество нашли в реке на Харьковщине – началось расследование
29.10.2025, 10:35

Новости по теме:

14.10.2025
Победитель премии ЕС из Харькова: Повторное использование у украинцев в крови
14.10.2025
Открывают ли иностранцы бизнес на Харьковщине: инфографика
10.10.2025
Интервью Олега Синегубова: самая тяжелая зима, бои в Купянске и онкоцентр 📹
03.10.2025
Харьковщина – среди антилидеров: сколько ФЛП закрылось с начала года
03.10.2025
SEO как инвестиция: когда продвижение сайта действительно работает


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««IBI-Rating» оценило кредитный рейтинг Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 09:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как Национальное рейтинговое агентство «ІВІ-Rating» оценило Харьков в контексте инвестиционной привлекательности Харькова, а также подтвердило кредитный рейтинг.".