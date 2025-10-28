Сколько жителей Харьковщины уже отремонтировали жилье по «єВідновленню»

Благодаря компенсациям по программе «єВідновлення» жители Харьковской области уже отремонтировали 5404 квартиры и 5558 частных домов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

С начала реализации программы «єВідновлення» в области было подано 61729 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденного жилья. Больше всего сообщений поступило от жителей Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Кроме того, через приложение и портал «Дія» жители региона подали 214976 информационных сообщений о поврежденных объектах недвижимости. Денежную помощь для ремонта уже получили 40407 заявителей на общую сумму более 4 миллиардов гривен.

Что касается уничтоженного имущества, то в 39 громадах региона профильные комиссии сформировали 8219 сертификатов на предоставление компенсации на общую сумму более 11 миллиардов гривен.

Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 4018 объектов недвижимости в Харьковской области — 3314 квартир и 704 частных дома. Стоимость этого имущества составляет более 8,4 миллиарда гривен. Всего уже использовали более 5920 жилищных сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в области.