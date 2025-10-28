Сколько жителей Харьковщины уже отремонтировали жилье по «єВідновленню»
Благодаря компенсациям по программе «єВідновлення» жители Харьковской области уже отремонтировали 5404 квартиры и 5558 частных домов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
С начала реализации программы «єВідновлення» в области было подано 61729 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденного жилья. Больше всего сообщений поступило от жителей Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
Кроме того, через приложение и портал «Дія» жители региона подали 214976 информационных сообщений о поврежденных объектах недвижимости. Денежную помощь для ремонта уже получили 40407 заявителей на общую сумму более 4 миллиардов гривен.
Что касается уничтоженного имущества, то в 39 громадах региона профильные комиссии сформировали 8219 сертификатов на предоставление компенсации на общую сумму более 11 миллиардов гривен.
Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 4018 объектов недвижимости в Харьковской области — 3314 квартир и 704 частных дома. Стоимость этого имущества составляет более 8,4 миллиарда гривен. Всего уже использовали более 5920 жилищных сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в области.
Читайте также: Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, відновлення, восстановление, новости Харькова, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько жителей Харьковщины уже отремонтировали жилье по «єВідновленню»», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 21:17;