Скільки мешканців Харківщини вже відремонтували житло за «єВідновленням»

Завдяки компенсаціям за програмою «єВідновлення» мешканці Харківської області вже відремонтували 5404 квартири та 5558 приватних будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

З початку реалізації програми «єВідновлення» в області було подано 61729 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше – надійшло від мешканців Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Крім того, через додаток та портал «Дія» жителі регіону подали 214976 інформаційних повідомлень про пошкоджені об’єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 40407 заявників на загальну суму понад 4 мільярди гривень.

Щодо знищеного майна, то у 39 громадах регіону профільні комісії сформували 8219 сертифікатів на надання компенсації на загальну суму понад 11 мільярдів гривень.

Одержувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 4018 об’єктів нерухомості в Харківській області — 3314 квартир та 704 приватні будинки. Вартість цього майна становить понад 8,4 мільярда гривень. Загалом вже використали понад 5920 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості в області.