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Харьков занял 37 место среди самых опасных городов Европы

Мир 10:14   03.04.2023
Оксана Горун
Харьков занял 37 место среди самых опасных городов Европы

В сотню самых опасных городов рейтинга, составленного платформой Numbeo, вошли Харьков, Киев, Львов, Днепр и Одесса.

Прифронтовой Харьков занял 37-ю позицию. При этом Одесса на 22-й, а Днепр — на 26-й. Киев и Львов — во второй пятидесятке: столица — 51-я, Львов — 74-й.

Рейтинг составляют по двум параметрам: индекс преступности и индекс безопасности. Отметим, что за минувший год статистика «обычных» преступлений на Харьковщине существенно сократилась. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, стало меньше грабежей, разбойных нападений, краж, ДТП, мошенничеств и хулиганств. При этом в регионе из-за полномасштабного вторжения РФ зарегистрировали большое количество нарушений законов и обычаев войны. По информации прокуратуры, на Харьковскую область приходится четверть всех подобных преступлений, совершенных в Украине.

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    • Несмотря на существенный рост военных преступлений, Харьков все же сильно отстает по криминалу от «мирных» городов Европы. Лидеры рейтинга — британский Бредфорд, французский Марсель и итальянская Катания.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 10:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сотню самых опасных городов рейтинга, составленного платформой Numbeo, вошли Харьков, Киев, Львов, Днепр и Одесса".