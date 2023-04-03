Харьков занял 37 место среди самых опасных городов Европы

В сотню самых опасных городов рейтинга, составленного платформой Numbeo, вошли Харьков, Киев, Львов, Днепр и Одесса.

Прифронтовой Харьков занял 37-ю позицию. При этом Одесса на 22-й, а Днепр — на 26-й. Киев и Львов — во второй пятидесятке: столица — 51-я, Львов — 74-й.

Рейтинг составляют по двум параметрам: индекс преступности и индекс безопасности. Отметим, что за минувший год статистика «обычных» преступлений на Харьковщине существенно сократилась. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, стало меньше грабежей, разбойных нападений, краж, ДТП, мошенничеств и хулиганств. При этом в регионе из-за полномасштабного вторжения РФ зарегистрировали большое количество нарушений законов и обычаев войны. По информации прокуратуры, на Харьковскую область приходится четверть всех подобных преступлений, совершенных в Украине.

Несмотря на существенный рост военных преступлений, Харьков все же сильно отстает по криминалу от «мирных» городов Европы. Лидеры рейтинга — британский Бредфорд, французский Марсель и итальянская Катания.