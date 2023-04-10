Під обстрілами армії РФ були 14 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Обстріляні Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.