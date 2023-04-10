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Под обстрелами армии РФ были 14 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 18:23   10.04.2023
Елена Нагорная
Под обстрелами армии РФ были 14 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. Обстреляны Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое.

Вероятность ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 18:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".