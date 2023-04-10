Под обстрелами армии РФ были 14 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. Обстреляны Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое.
Вероятность ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".