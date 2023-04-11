Харків’янин знімав на відео, як вбивав товариша по чарці
У Харкові 39-річний чоловік ножем зарізав свого товариша та зняв цей злочин на відео.
За даними Харківської обласної прокуратури, 12 січня у квартирі на проспекті Ювілейному двоє чоловіків вживали алкогольні напої. Застілля переросло у сварку, додали правоохоронці. У стані алкогольного сп’яніння, 39-річний чоловік схопив ніж і декілька разів вдарив ним свого товариша у шию та обличчя.
Зловмисник дістав телефон, почав знімати все на відео та продовжив завдавати ударів ножем 45-річному потерпілому. Коли той втратив свідомість, вбивця став продумувати план втечі з місця злочину. Він вирішив втекти через вікно. Однак квартира, в якій зловмисник знаходився разом зі своєю жертвою, знаходилась на п’ятому поверсі, тож обвинувачений зв’язав декілька простирадл і намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак не втримався і впав біля будинку. Його помітила сусідка, яка викликала правоохоронців.
45-річного чоловіка шпиталізували, від отриманих травм він загинув.
Правоохоронці встановили, що раніше обвинувачений неодноразово мав проблеми із законом, зокрема, притягався до відповідальності за крадіжки, грабежі і нанесення тілесних ушкоджень.
Наразі злочинець перебуває під вартою. Його обвинувачують за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 14:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 39-річний чоловік ножем зарізав свого товариша та зняв цей злочин на відео.".