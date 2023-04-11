На Куп’янщині викрили колаборантку: працювала у відділі охорони здоров’я

Правоохоронці вручили підозру жінці, яка працювала у відділі охорони здоров’я під час окупації Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Колаборанткою виявилась 42-річна мешканка Куп‘янська. У липні минулого року вона добровільно обійняла посаду «в. о. спеціаліста відділу охорони здоров’я ВМА Куп’янського району».

Колаборантка займалась документообігом. А саме: готувала офіційні документи «керівнику» вказаного фейкового відділу.

Жінці вручили підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 ККУ).