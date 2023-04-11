На Куп’янщині викрили колаборантку: працювала у відділі охорони здоров’я
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці вручили підозру жінці, яка працювала у відділі охорони здоров’я під час окупації Куп’янська на Харківщині.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Колаборанткою виявилась 42-річна мешканка Куп‘янська. У липні минулого року вона добровільно обійняла посаду «в. о. спеціаліста відділу охорони здоров’я ВМА Куп’янського району».
Колаборантка займалась документообігом. А саме: готувала офіційні документи «керівнику» вказаного фейкового відділу.
Жінці вручили підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 12:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру жінці, яка працювала у відділі охорони здоров’я під час окупації Куп’янська на Харківщині.".