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На Куп’янщині викрили колаборантку: працювала у відділі охорони здоров’я

Суспільство 12:58   11.04.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині викрили колаборантку: працювала у відділі охорони здоров’я Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вручили підозру жінці, яка працювала у відділі охорони здоров’я під час окупації Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Колаборанткою виявилась 42-річна мешканка Куп‘янська. У липні минулого року вона добровільно обійняла посаду «в. о. спеціаліста відділу охорони здоров’я ВМА Куп’янського району».

Колаборантка займалась документообігом. А саме: готувала офіційні документи «керівнику» вказаного фейкового відділу.

Жінці вручили підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 12:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру жінці, яка працювала у відділі охорони здоров’я під час окупації Куп’янська на Харківщині.".