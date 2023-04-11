На Купянщине разоблачили коллаборантку: работала в отделе здравоохранения

Правоохранители вручили подозрение женщине, которая работала в отделе здравоохранения во время оккупации Купянска в Харьковской области.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Коллаборанткой оказалась 42-летняя жительница Купянска. В июле прошлого года она добровольно заняла должность «и. о. специалиста отдела здравоохранения ВГА Купянского района».

Коллаборантка занималась документооборотом. А именно: готовила официальные документы руководителю указанного фейкового отдела.

Женщине вручили подозрение по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УКУ).