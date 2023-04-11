На Купянщине разоблачили коллаборантку: работала в отделе здравоохранения
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители вручили подозрение женщине, которая работала в отделе здравоохранения во время оккупации Купянска в Харьковской области.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Коллаборанткой оказалась 42-летняя жительница Купянска. В июле прошлого года она добровольно заняла должность «и. о. специалиста отдела здравоохранения ВГА Купянского района».
Коллаборантка занималась документооборотом. А именно: готовила официальные документы руководителю указанного фейкового отдела.
Женщине вручили подозрение по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вручили подозрение женщине, которая работала в отделе здравоохранения во время оккупации Купянска в Харьковской области.".