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Харьковчанин снял на видео, как убивал собутыльника

Происшествия 14:03   11.04.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин снял на видео, как убивал собутыльника Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове 39-летний мужчина ножом зарезал своего товарища и снял это преступление на видео.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 12 января в квартире на проспекте Юбилейном двое мужчин употребляли алкогольные напитки. Застолье переросло в ссору, добавили правоохранители. В состоянии алкогольного опьянения 39-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил им своего товарища в шею и лицо.

Злоумышленник достал телефон, начал снимать все на видео и продолжил наносить удары ножом 45-летнему потерпевшему. Когда тот упал в обморок, убийца стал продумывать план побега с места преступления. Он решил убежать через окно. Однако квартира, в которой злоумышленник находился вместе со своей жертвой, находилась на пятом этаже, поэтому обвиняемый связал несколько простыней и пытался спуститься через оконный проем на улицу. Однако во время спуска не удержался и упал возле дома. Его заметила соседка, которая вызвала правоохранителей.

45-летнего мужчину госпитализировали, от полученных травм он погиб.

Правоохранители установили, что ранее преступник неоднократно судим, в частности, привлекался к ответственности за кражи, грабежи и нанесение телесных повреждений. Сейчас преступник находится под стражей. Его обвиняют по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 14:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 39-летний мужчина ножом зарезал своего товарища и снял это преступление на видео.".