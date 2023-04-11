Харьковчанин снял на видео, как убивал собутыльника

В Харькове 39-летний мужчина ножом зарезал своего товарища и снял это преступление на видео.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 12 января в квартире на проспекте Юбилейном двое мужчин употребляли алкогольные напитки. Застолье переросло в ссору, добавили правоохранители. В состоянии алкогольного опьянения 39-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил им своего товарища в шею и лицо.

Злоумышленник достал телефон, начал снимать все на видео и продолжил наносить удары ножом 45-летнему потерпевшему. Когда тот упал в обморок, убийца стал продумывать план побега с места преступления. Он решил убежать через окно. Однако квартира, в которой злоумышленник находился вместе со своей жертвой, находилась на пятом этаже, поэтому обвиняемый связал несколько простыней и пытался спуститься через оконный проем на улицу. Однако во время спуска не удержался и упал возле дома. Его заметила соседка, которая вызвала правоохранителей.

45-летнего мужчину госпитализировали, от полученных травм он погиб.

Правоохранители установили, что ранее преступник неоднократно судим, в частности, привлекался к ответственности за кражи, грабежи и нанесение телесных повреждений. Сейчас преступник находится под стражей. Его обвиняют по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ).