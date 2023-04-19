Терехов повечеряв із мусульманами Харкова під час священного посту Рамадан

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в іфтарі – вечері, яку проводять під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Мер подякував мусульманській громаді Харкова за потужну волонтерську підтримку і зазначив, що чимало мусульман воює зараз на боці України.

«Я дуже вдячний мусульманській громаді Харкова, яка підтримувала місто у найважчі часи. Окремо дякую військовим мусульманам, які захищають українську землю у цій війні. За останній рік представники мусульманської громади проявили себе у волонтерському русі, організовуючи харчування для нужденних, допомагаючи гуманітарно», – зазначив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що Харків – багатонаціональне місто, де живуть різні народи, і всі вони – повноправні члени громади Харкова.