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Терехов повечеряв із мусульманами Харкова під час священного посту Рамадан

Суспільство 19:26   19.04.2023
Оксана Якушко
Терехов повечеряв із мусульманами Харкова під час священного посту Рамадан

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в іфтарі – вечері, яку проводять під час священного для мусульман місяця Рамадан. 

Мер подякував мусульманській громаді Харкова за потужну волонтерську підтримку і зазначив, що чимало мусульман воює зараз на боці України.

«Я дуже вдячний мусульманській громаді Харкова, яка підтримувала місто у найважчі часи. Окремо дякую військовим мусульманам, які захищають українську землю у цій війні. За останній рік представники мусульманської громади проявили себе у волонтерському русі, організовуючи харчування для нужденних, допомагаючи гуманітарно», – зазначив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що Харків – багатонаціональне місто, де живуть різні народи, і всі вони – повноправні члени громади Харкова.

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Автор: Оксана Якушко

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в іфтарі – вечері, яку проводять під час священного для мусульман місяця Рамадан. ".