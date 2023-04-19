Терехов поужинал с мусульманами Харькова во время священного поста Рамадан

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в ифтаре – ужине, который проводят во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Мэр поблагодарил мусульманское общество Харькова за мощную волонтерскую поддержку и отметил, что немало мусульман воюют сейчас на стороне Украины.

«Я очень благодарен мусульманской общине Харькова, которая поддерживала город в самые тяжелые времена. Отдельно благодарю военных мусульман, которые защищают украинскую землю в этой войне. За последний год представители мусульманского общества проявили себя и в волонтерском движении, организовывая питание для нуждающихся, помогая гуманитарно», — отметил Игорь Терехов.

Мэр подчеркнул, что Харьков – многонациональный город, где живут разные народы, и все они – полноправные члены общины Харькова.