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Терехов поужинал с мусульманами Харькова во время священного поста Рамадан

Общество 19:26   19.04.2023
Оксана Якушко
Терехов поужинал с мусульманами Харькова во время священного поста Рамадан

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в ифтаре – ужине, который проводят во время священного для мусульман месяца Рамадан. 

Мэр поблагодарил мусульманское общество Харькова за мощную волонтерскую поддержку и отметил, что немало мусульман воюют сейчас на стороне Украины.

«Я очень благодарен мусульманской общине Харькова, которая поддерживала город в самые тяжелые времена. Отдельно благодарю военных мусульман, которые защищают украинскую землю в этой войне. За последний год представители мусульманского общества проявили себя и в волонтерском движении, организовывая питание для нуждающихся, помогая гуманитарно», — отметил Игорь Терехов.

Мэр подчеркнул, что Харьков – многонациональный город, где живут разные народы, и все они – полноправные члены общины Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 19:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в ифтаре – ужине, который проводят во время священного для мусульман месяца Рамадан. ".