Терехов поужинал с мусульманами Харькова во время священного поста Рамадан
Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в ифтаре – ужине, который проводят во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Мэр поблагодарил мусульманское общество Харькова за мощную волонтерскую поддержку и отметил, что немало мусульман воюют сейчас на стороне Украины.
«Я очень благодарен мусульманской общине Харькова, которая поддерживала город в самые тяжелые времена. Отдельно благодарю военных мусульман, которые защищают украинскую землю в этой войне. За последний год представители мусульманского общества проявили себя и в волонтерском движении, организовывая питание для нуждающихся, помогая гуманитарно», — отметил Игорь Терехов.
Мэр подчеркнул, что Харьков – многонациональный город, где живут разные народы, и все они – полноправные члены общины Харькова.
Читайте также: За общением и душевным теплом: “юрта незламності” открылась в Харькове (сюжет)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Терехов поужинал с мусульманами Харькова во время священного поста Рамадан»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 19:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в ифтаре – ужине, который проводят во время священного для мусульман месяца Рамадан. ".