Харків’янку Венедиктову Зеленський призначив послом до Ліхтенштейну
Президент України Володимир Зеленський дав ексгенпрокурорці Ірині Венедиктовій ще одну дипломатичну посаду.
Про це стало відомо із указу , опублікованого від 28 квітня на сайті президента. Зеленський призначив Ірину Венедиктову надзвичайним та повноважним послом України у князівстві Ліхтенштейн. Раніше її призначили послом України у Швейцарії.
Ірина Венедиктова поєднуватиме обидві посади.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський дав ексгенпрокурорці Ірині Венедиктовій ще одну дипломатичну посаду. ".