Харків’янку Венедиктову Зеленський призначив послом до Ліхтенштейну

Президент України Володимир Зеленський дав ексгенпрокурорці Ірині Венедиктовій ще одну дипломатичну посаду.

Про це стало відомо із указу , опублікованого від 28 квітня на сайті президента. Зеленський призначив Ірину Венедиктову надзвичайним та повноважним послом України у князівстві Ліхтенштейн. Раніше її призначили послом України у Швейцарії.

Ірина Венедиктова поєднуватиме обидві посади.