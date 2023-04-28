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Харків’янку Венедиктову Зеленський призначив послом до Ліхтенштейну

Світ 17:44   28.04.2023
Оксана Якушко
Харків’янку Венедиктову Зеленський призначив послом до Ліхтенштейну

Президент України Володимир Зеленський дав ексгенпрокурорці Ірині Венедиктовій ще одну дипломатичну посаду. 

Про це стало відомо із указу , опублікованого від 28 квітня на сайті президента. Зеленський призначив Ірину Венедиктову надзвичайним та повноважним послом України у князівстві Ліхтенштейн. Раніше її призначили послом України у Швейцарії.

Ірина Венедиктова поєднуватиме обидві посади.

Читайте також: Ексгенпрокурор Ірина Венедиктова може стати послом України у Швейцарії

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський дав ексгенпрокурорці Ірині Венедиктовій ще одну дипломатичну посаду. ".