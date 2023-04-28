Харьковчанку Венедиктову Зеленский назначил послом в Лихтенштейн
Президент Украины Владимир Зеленский дал екс-генпрокурору Ирине Венедиктовой еще одну дипломатическую должность.
Об этом стало известно из указа, опубликованного от 28 апреля на сайте президента. Зеленский назначил Ирину Венедиктову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн. Ранее ее назначили послом Украины в Швейцарии.
Ирина Венедиктова будет совмещать обе должности.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 17:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский дал екс-генпрокурору Ирине Венедиктовой еще одну дипломатическую должность.".