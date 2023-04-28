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Харьковчанку Венедиктову Зеленский назначил послом в Лихтенштейн

Мир 17:44   28.04.2023
Оксана Якушко
Харьковчанку Венедиктову Зеленский назначил послом в Лихтенштейн

Президент Украины Владимир Зеленский дал екс-генпрокурору Ирине Венедиктовой еще одну дипломатическую должность.

Об этом стало известно из указа, опубликованного от 28 апреля на сайте президента. Зеленский назначил Ирину Венедиктову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн. Ранее ее назначили послом Украины в Швейцарии.

Ирина Венедиктова будет совмещать обе должности.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 17:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский дал екс-генпрокурору Ирине Венедиктовой еще одну дипломатическую должность.".