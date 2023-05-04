У Харкові встановлять 31 сучасну пересувну котельну установку для обігріву

КП “Харківські теплові мережі” продовжує встановлювати пересувні котельні установки для обігріву. Наразі вже працюють 17 ПКУ. На підприємстві кажуть, що встановлення та налаштування ще 14 котелень “у процесі”.

На підприємстві наголосили, що актуальність пересувних котелень зросла через війну. Кошти на котельні надав Світовий банк.

Сергій Мельниченко, начальник управління експлуатації КП “Харківські теплові мережі”

«Цю закупівля зробили за кошти Світового банку. Придали 17 котельнь. Ця котельня потужністю 144 кВт. забезпечує теплом один житловий будинок триповерховий. Встановлення цієї котельні дозволило нам: по-перше, забезпечити безпеку мешканцям цього будинку. Адже до цього він опалювався відбудованою котельною, що заборонено експлуатацію. По-друге, ми суттєво заощаджуємо енергоносії. Це газ, електроенергія та вода. Адже ми використовуємо сучасне високоефективне обладнання з високим ККД»

Наразі триває робота із встановлення ще 14 пересувних котелень. Усього буде 31 котельня.

«Насосне обладнання з частотами – перетворювачами. Також у котельні встановлений гідравлічний розподілювач, і разом із холодним регулюванням забезпечують економію газу під час переходних періодів весною та восени. Цього року ми змушені були поставити на котельні бензиновий генератор. Це дозволило нам працювати навіть під час віялових відключень електроенергії та під час блекауту. Це найменша котельня потужністю 144 кВт. У нас встановлюється котельня потужністю до 8 МВт»