В Харькове установят 31 современную передвижную котельную для обогрева

КП «Харьковские тепловые сети» продолжает устанавливать передвижные котельные установки для обогрева. Сейчас уже работают 17 НКУ. На предприятии говорят, что установка и настройка еще 14 котельных «в процессе».

На предприятии подчеркнули, что актуальность передвижных котельных выросла из-за войны. Средства на котельные предоставил Всемирный банк.

Сергей Мельниченко, начальник управления эксплуатации КП «Харьковские тепловые сети»

«Эта закупка была произведена за средства Всемирного банка. Закупили 17 котельных. Эта котельная мощностью 144 кВт. Обеспечивает теплом один жилой трехэтажный дом. Установка этой котельной позволила нам: во-первых, обеспечить безопасность жильцам этого дома. Ведь до этого он отапливался отстроенной котельной, что запрещено эксплуатацией. Во-вторых, мы существенно экономим энергоносители. Это газ, электроэнергия и вода. Ведь мы используем современное высокоэффективное оборудование с высоким КПД»



Сейчас идет работа по установке еще 14 передвижных котельных. Всего их будет 31 котельная.

«Насосное оборудование с частотами – преобразователями. Также в котельной установлен гидравлический распределитель и вместе с холодным регулированием обеспечивают экономию газа во время переходных периодов весной и осенью. В этом году мы вынуждены были поставить на котельную бензиновый генератор. Это позволило нам работать даже во время веерных отключений электроэнергии и блекаута. Это самая маленькая котельная мощностью 144 кВт. У нас устанавливается котельная мощностью до 8 МВт».